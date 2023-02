Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Il finale della stagione 4 di The Boys è destinato a mostrare un grave assassinio: in un recente tweet dello showrunner della serie TV, Eric Kripke, è stato rivelato il titolo del finale dell'inedito lotto di episodi, che sembra anticipare un altro tentativo di omicidio.

L'ottavo e ultimo episodio del prossimo capitolo è intitolato Assassination Run, ed è stato scritto dal veterano della serie TV David Reed e dalla sceneggiatrice dell'episodio Eroegasmo Jessica Chou. Kripke dirigerà anche il finale, evento che segna la prima volta alla regia di un episodio dopo il finale della prima stagione.

Il titolo dell'episodio è particolarmente interessante, considerando gli eventi del finale della terza stagione. Nel caos degli ultimi episodi dello scorso capitolo, Patriota e Victoria Neuman sono scesi a patti e, dopo quello sviluppo, il leader dei Sette si avvicinò ad Abisso e gli sussurrò ordini all'orecchio, con quest'ultimo che rispose chiedendo se gli fosse stato affidato il compito di commettere tradimento. Ciò ha dipinto un quadro abbastanza chiaro di ciò che sarebbe dovuto accadere, e presto è diventato realtà quando Abisso si è intrufolato in casa di Lamar Bishop e lo ha ucciso.

Bishop era un senatore degli Stati Uniti che era in lizza per essere il compagno di corsa presidenziale di Robert Singer, il che significa che l'assassinio era politicamente motivato da Patriota e Neuman. Con Bishop ora fuori dai piedi, Neuman sarà la nuova compagna di corsa di Singer.

Per estensione, tutto ciò è un pericolo anche per la società e per gli stessi The Boys. Il titolo del finale della stagione 4 suggerisce che il prossimo assassinio potrebbe essere proprio quello di Victoria Neuman; e questa volta probabilmente non saranno i Super a farlo accadere.

La quarta stagione di The Boys sarà rilasciata su Prime Video entro la fine dell'anno.

Fonte: Screen Rant