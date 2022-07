Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Non ci sono voluti molti episodi della terza stagione di The Boys perché Prime Video ordinasse ufficialmente una quarta stagione della serie TV. L'annuncio è stato fatto all'inizio di questo mese, e ora sembra che il cast e la troupe stiano tornando al lavoro molto prima di quanto ci saremmo potuti aspettare.

In una recente intervista, infatti, lo stesso Karl Urban ha confermato che le riprese della quarta stagione inizieranno il 22 agosto, ma che non sa cosa succederà nei nuovi episodi:

"Siamo a circa due mesi di distanza dalle riprese e non ho idea di cosa succederà. Voglio dire, mi aspetto che ci diranno qualcosa. In realtà vedrò Kripke la prossima settimana e mi aspetto che inizieranno a parlare di cosa parlerà la stagione. Per il momento voglio lasciarli in pace mentre sono in fase di scrittura, non voglio dare loro fastidio dicendo: 'Allora, cosa faremo?'. Ma non vedo l'ora. Vengono sempre fuori cose folli, quindi sì, sarà divertente".

A proposito del nuovo capitolo di The Boys, lo showrunner Eric Kripke ha rivelato che Jeffrey Dean Morgan - comparso anche in Supernatural - è ora ufficialmente in trattative per fare un'apparizione nei prossimi episodi:

"Jeffrey Dean Morgan è un grande fan di The Boys, quindi io e lui stiamo cercando di capire come inserirlo nella quarta stagione. Niente di ultimato ancora, ma chattiamo spesso per vedere come potremmo farlo funzionare, sia per la trama sia per incastrare le riprese con il suo fitto programma. Quindi, restate sintonizzati".

Fonte: Comic Book