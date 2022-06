Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La più grande novità della terza stagione di The Boys è stata l'attesa reunion della star di Supernatural Jensen Ackles con il suo collaboratore Eric Kripke.

Anche se abbiamo scoperto parte del passato del personaggio di Ackles nei primi tre episodi, Soldatino ha fatto il suo trionfante ritorno ai giorni nostri nel quarto episodio. Mentre Butcher e i Boys sono in Russia alla ricerca di una presunta arma assassina per annientare Patriota, all'arrivo hanno scoperto che l'arma in questione è proprio Soldatino.

Quando i Boys si infiltrano nella base russa che presumibilmente detiene l'arma letale, si trovano un paio di sorprese: non solo le guardie russe armate - con il risultato che Butcher e Hughie rivelano alla squadra di aver preso il V-24, ma c'è anche un Super Criceto e nientemeno che Soldatino rinchiuso in una "capsula". Dopo che lo hanno liberato, il Super fa un paio di passi per poi emettere un'ondata di calore che fa volare Kimiko attraverso un muro. Quando Frenchie va a controllarla, si rendono conto di cosa è capace Soldatino: colpendo Kimiko con quella radiazione, ha fatto esplodere tutto il Composto V dal suo sistema, facendola restare senza poteri e rendendola di nuovo umana.

"Abbiamo bisogno che diventi una minaccia esistenziale per Patriota", ha rivelato Kripke sui poteri di Soldatino. "Abbiamo pensato: 'Quale sarebbe la cosa più spaventosa per Patriota?', e la cosa più spaventosa del mondo per lui è essere un semplice tipo normale. Quindi dare a Soldatino queste esplosioni, renderlo una sorta di potere radioattivo di Chernobyl ambulante capace di annullare il il Composto V che scorre nelle vene dei Super lo renderà molto, molto spaventoso per Patriota. E questo era il nostro obiettivo. E poi, una volta deciso, abbiamo detto: 'Oh, aspetta, Kimiko è da tempo che vuole essere una persona normale. Facciamo in modo che lui l'accontenti'.".

Fonte: Comic Book