Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo i vari problemi tecnici di Prime Video, il quarto episodio della nuova stagione di The Boys è finalmente arrivato.

Il Glorioso Piano Quinquennale ha mostrato che Butcher non è stato l'unico dei Boys a diventare un Super. Quando Hughie scopre per la prima volta che Butcher sta assumendo il V-24, è comprensibilmente sorpreso e sconvolto...e forse anche un po' curioso di cosa voglia dire avere dei poteri - anche se temporanei - specialmente dopo le ripetute minacce da parte di Patriota: "In questo momento sono così arrabbiato che non riesco nemmeno a respirare", ha detto a Butcher.

Ma Butcher vede il V-24 come un male necessario che deve usare per livellare il campo di gioco contro il leader dei Sette: “Questa merda qui non è potere. È una punizione. Non meriti niente di tutto questo", ha risposto Butcher.

Tuttavia, ciò non ha impedito a Hughie di rubarne una piccola quantità - cosa che è tornata utile quando i Boys sono stati colpiti dai soldati russi.

Mentre Butcher ha preso il V-24 con un senso di disgusto per sé stesso, Hughie sembrava essere a dir poco euforico, meravigliandosi del suo braccio improvvisamente guarito. A proposito di Super Hughie, lo showrunner ha affermato:

"È stato molto intenzionale e abbiamo discusso in modo specifico del fatto che entrambi hanno reazioni molto opposte. Butcher odia i supereroi, ed è inevitabile che odi il V. Per Hughie, tuttavia, la mascolinità tossica è seducente, e l'idea di essere davvero forte e potente, specialmente quando ha ricevuto solo calci per tutta la vita, è qualcosa su cui si sta davvero sballando. Quindi lo adora".

Ma ovviamente, il V-24 alla fine è "una droga che si sta sparando nelle vene, quindi come potete immaginare, probabilmente non porterà nulla di positivo", avverte Eric Kripke, aggiungendo che Hughie "ha dovuto affrontare molto quest'anno, e quindi ha reagito in questo modo”.

Il quinto episodio della terza stagione di The Boys sarà rilasciato su Prime Video il 17 giugno.

