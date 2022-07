The Boys 3: una Scena di Herogasm stava per essere Tagliata

Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The Boys ha spinto davvero in alto gli standard della TV con il suo episodio della terza stagione “Herogasm”. In effetti una delle domande più gettonate che gli spettatori si sono spesso posti è stata come la serie TV sia riuscita a farla franca con già metà di quello che mostra. Ebbene, a quanto pare Herogasm ha spinto Prime Video più vicino al limite di quanto pensassimo...

In una recente intervista, Eric Kripke, autore dello show, ha parlato di come l'incontro con i molluschi di Abisso possa aver fatto riflettere i suoi capi. Alcune scene, difatti, sono state tagliate perlopiù a causa di tempo e denaro. Lo showrunner ha inoltre affermato che sul set è stata presa ogni precauzione, per sincerarsi che ogni componente del cast si sentisse a proprio agio con la scena che avrebbe dovuto girare.

Nell'episodio in questione, Starlight (Erin Moriarty) si imbatte nel suo compagno di squadra The Deep (Chace Crawford) in una stanza sul retro, mentre sta avendo un rapporto sessuale con un polpo. Inutile dire che la ragazza (ed il pubblico ovviamente) sono disgustati dalla scena...questo ha mosso diverse critiche, e la scena ha rischiato di essere tagliata.

Come ha spiegato Kripke, gli standard della TV hanno una politica molto rigida contro le bestialità, dichiarando che ci sono state diverse discussioni riguardo quella scena, ed effettivamente diversi campanelli d'allarme su molti livelli si sono attivati, poiché non si dovrebbe mostrare violenza contro gli animali. Ovviamente lo sceneggiatore non ha lasciato che un “piccolo” dettaglio come questo gli impedisse di portare la scena sullo schermo.

"A me è sempre parso assurdo che questo si potesse chiamare bestialità pruriginosa. É ridicolo. Per quanto ne so, non penso nemmeno che i polpi abbiano degli orifizi laggiù. Quindi si è discusso molto..e abbiamo studiato un modo con il quale farla franca", ha spiegato Kripke.

É stato confermato che Chace Crawford ha girato la sequenza con un pupazzo, in seguito trasformato in polpo vero tramite CGI.

The Boys è disponibile su Prime Video, con un episodio ogni venerdì.

Fonte: Comic Book