Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Eroegasmo, rilasciato lo scorso venerdì su Prime Video, ha mostrato una improbabile (ma forse non così tanto) coppia impegnata in un rapporto:

"Abbiamo discusso molto in questa stagione sulla scena con Abisso e il polpo, che sono stati sorpresi da Annie", ha raccontato lo showrunner Eric Kripke. “Per qualche folle ragione, ci sono delle politiche contro la bestialità (afferma ridendo, ndr). Ed ero così teso. La discussione su quella scena e su come l'abbiamo realizzata ha effettivamente acceso molti campanelli d'allarme su molti livelli diversi per Amazon, perché non dovresti mostrare alle persone degli animali che fanno sesso con gli umani, e lo capisco. Ma è difficile chiamarla bestialità, è ridicolo. Per quanto ne so, non penso nemmeno che i polpi abbiano orifizi laggiù. Quindi ci sono state molte discussioni su quali erano le riprese, cosa potevamo fare e come potevamo farla franca - la scena è stata girata con un pupazzo, sostituito poi tramite CGI".

"Ma quella è stata davvero la prima volta che hanno dovuto documentarsi", continua Kripke. Infatti, secondo lo showrunner, The Boys è in parte responsabile del fatto che il colosso dello streaming abbia anche un reparto Standards & Practices, che è più preciso di quello di una rete via cavo. “Ricordo ancora la chiamata: 'Ragazzi, potete entrare? Perché dobbiamo avviare un dipartimento Standards & Practices, in parte a causa nostra'. Era la nostra prima stagione, e poi penso che ci sia stato un altro show che ha causato loro un problema. Lo indosserò come distintivo d'onore per aver aiutato ad avviare il loro dipartimento Standards & Practices".

"Mentre i momenti sexy di Abisso con il suo amico mollusco hanno creato alcune problematiche, nulla è stato escluso dall'episodio perché ritenuto troppo audace", spiega Kripke. Invece, alcune idee dovevano essere tagliate semplicemente a causa del minutaggio e del budget:

"Semplicemente non siamo riusciti a realizzare tutte le gag che volevamo. Ricordo che a un certo punto si è discusso di una specie di Super acquatico, tipo Il Mostro della Laguna Nera che fa sesso sott'acqua. Questo è stato discusso a un certo punto, e non credevamo di poterlo fare. Stavamo per fare una gag sul fluido che sarebbe stato spruzzato, che avrebbe colpito Hughie e sarebbe stata una gag ricorrente. Poi abbiamo semplicemente esaurito il tempo, e quindi tutto si è concentrato sullo spruzzo sul povero LM".

Data la natura sessualmente esplicita dell'episodio, Kripke nota anche che "diversi" intimacy coordinator erano sul set durante le riprese, ed è stata presa ogni precauzione per assicurarsi che tutti si sentissero al sicuro:

"Onestamente, ero fottutamente terrorizzato per l'intera ripresa perché c'erano così tanti attori nudi a simulare atti sessuali. Le possibilità che qualcosa andasse storto per me erano così spaventose che tutti, dall'alto in basso nella produzione, hanno detto: 'Dobbiamo essere corretti e professionali, come poliziotti, per assicurarci che sia un spazio sicuro per tutti'. Così l'abbiamo fatto".

Fonte: TVLine