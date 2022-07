Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Una svolta importante per Patriota (Antony Starr), è avvenuta nel settimo episodio della terza stagione della serie TV The Boys.

Intitolato "Here comes a candle to light you to bed", l'episodio mette in risalto ancora più sfumature orribili che fanno parte dell'arrogante leader narcisista dei Sette. Durante l'ultima scena, i fan sono rimasti scioccati dalla rivelazione fatta da Soldatino (Jensen Ackles) mentre parla al telefono con Patriota:

"I am your father".

Soldatino è il padre biologico di Patriota. Si tratta sicuramente di uno dei colpi di scena più importanti dell’intera storia e avrà delle enormi ripercussioni sul futuro dello show. La Vought quindi ha consegnato Soldatino ai russi in favore di qualcuno migliore, suo figlio Patriota.

I fan dello spettacolo hanno sfogato il loro shock sul social. Queste alcune delle loro condivisioni su Twitter.

Talk about one of the biggest plot twist in Shows/Series history. Literally, YOU WERE SUPPOSED TO JOIN DESTROY THEM AND NOT JOIN THEM got REAL big time. #SoldierBoy#Homelander#TheBoys pic.twitter.com/yggtxUwl63 — Ashwin (@Uchiha_Ashwin) July 1, 2022

#TheBoysTV the end of S3 episode 7 is the mother of all plot twists or should I say “father” 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/UbixFHz8MM — Osaretin Victor Asemota (@asemota) July 1, 2022

Dopo le reazioni esplosive al sesto episodio Herogasm, sembrava improbabile che la serie TV potesse superare le aspettative. Prendendo l'hashtag #TheBoysStrikeBack come un ovvio cenno alla rivelazione "Vader è il padre di Luke" in Star Wars: Episodio V - L'impero colpisce ancora, le condivisioni sembrano quasi arrivare al livello di #herogasm. Qui però la svolta ha fatto nascere più clamore poiché non è stato un episodio molto pubblicizzato.

Come hanno sottolineato alcuni utenti di Twitter, questa rivelazione potrebbe comportare grossi problemi per Butcher (Karl Urban) e Hughie (Jack Quaid). La loro alleanza con Soldier Boy era già traballante nella migliore delle ipotesi, e ora con Soldier Boy che ha raccontato a Homelander il loro legame familiare, è fin troppo probabile che Soldier Boy non manterrà la sua parte dell'accordo con Butcher.

Per i fan che non vedono l'ora di sapere cosa ha in serbo il finale della terza stagione, c'è intanto la notizia che le riprese della quarta stagione inizieranno presto.

Tutte le tre stagioni The Boys sono disponibili in streaming su Prime Video.

