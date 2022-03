Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

È dura aspettare la terza stagione di The Boys, ma Karl Urban (volto dell'iconico Butcher) viene in nostro soccorso: sul suo profilo Instagram, tramite un breve video, ha annunciato che l'attesissimo trailer della prossima stagione della serie TV di Amazon Prime Video sarà rilasciato domani - notizia che conferma quanto detto in precedenza dallo showrunner Eric Kripke.

La nuova stagione introdurrà una serie di nuovi Super nello show, tra cui Soldier Boy (Jensen Ackles).

"La stagione 3 è divertente perché non parla solo di Soldier Boy, ma parla della squadra di cui faceva parte, la Payback", ha recentemente affermato Kripke. "Laurie Holden interpreta la Contessa Cremisi, e poi ci sono un sacco di altri eroi che sono incredibili. Quindi, vedremo chi erano i Sette prima dei Sette. E com'era la vita per la Vought? Com'era negli anni '60, '70 e '80?".

La terza stagione di The Boys arriverà su Amazon Prime Video il 3 giugno.