Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La terza stagione di The Boys è uno dei ritorni più attesi dell'anno, e finalmente la premiere è dietro l'angolo. Ritroveremo i nostri Boys e i Sette, ma vedremo anche una serie di nuovi volti: oltre a Jensen Ackles e Laurie Holden, è stato confermato che anche Justin Davis farà parte del prossimo capitolo.

L'attore - conosciuto per il suo ruolo in Boardwalk Empire - avrà il ruolo del giovane Stan Edgar, la cui versione adulta è interpretata da Giancarlo Esposito.

A questo punto della serie non abbiamo ancora avuto la possibilità di vedere molto del passato di Edgar e come è arrivato ai vertici della Vought, quindi sarà interessante scoprire come la trama del passato si intreccia con il presente.

Le altre aggiunte al cast della prossima stagione includono Sean Patrick Flanery, Katia Winter, Miles Gaston Villanueva e Nick Wechsler.

Amazon Prime Video ha già confermato il calendario delle uscite per la terza stagione di The Boys: i primi tre episodi debutteranno venerdì 3 giugno, con nuovi episodi in arrivo settimanalmente.

Fonte: Comic Book