Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La nuova stagione di The Boys porterà una serie di eccitanti aggiunte sia a livello di trama che di personaggi, e il più atteso tra questi è il personaggio di Jensen Ackles Soldier Boy. Personaggio minore nella storia originale di Garth Ennis, i fumetti descrivono Soldier Boy come un eroe della Seconda Guerra Mondiale ucciso da Mallory per essere un incompetente e per aver fatto uccidere la sua intera squadra dai soldati nazisti. Al giorno d'oggi, Vought ha assegnato il titolo di "Soldier Boy" a un altro eroe, un uomo che è terrorizzato dalla propria ombra e farà letteralmente di tutto per impressionare Patriota abbastanza da unirsi ai Sette.

Sebbene gli addetti al marketing di The Boys abbiano già mostrato il costume live-action di Soldier Boy, i dettagli del personaggio sono stati molto scarsi, con solo lo strano vago commento di Kripke e Ackles su cui basare le nostre ipotesi.

Il primo trailer della terza stagione di The Boys è finalmente arrivato, e ha mostrato il debutto di Soldier Boy in tutta la sua gloria patriottica. Non ci sono dialoghi, ma si riesce comunque a costruire qualche retroscena. In primo luogo, il trailer mostra filmati sgranati del personaggio che fa una sorta di discorso pubblico. Sappiamo che l'incarnazione di Soldier Boy di Ackles ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale, ma l'immagine sembra più vicina agli anni '60. È logico che dopo aver lottato contro i nazisti, Soldier Boy sarebbe stato utilizzato durante il Vietnam e altri conflitti nel corso dei decenni, e scopriamo inoltre che la Rappresaglia (il suo vecchio gruppo di Super) sta guadagnando popolarità.

Successivamente, il trailer offre due riprese d'azione di Soldier Boy: in una viene preso a pugni da un ufficiale dell'esercito in una tenda, nell'altra lotta con il suo scudo. Il costume modernizzato di Soldier Boy apparentemente escluderebbe la Seconda Guerra Mondiale come ambientazione, ma c'è un'estetica datata che implica che queste scene siano flashback delle missioni passate e delle vecchie glorie di Soldier Boy. Ma, d'altro canto, non si può escludere che questi momenti accadano su un set cinematografico in stile Dawn of the Seven. Supponendo che questi scatti derivino da veri e propri flashback, tuttavia, Soldier Boy emana un'atmosfera da showman presuntuoso - qualcuno più interessato alla sua reputazione che alla missione. Questo potrebbe derivare dal materiale di partenza, in cui la mancanza di diligenza di Soldier Boy mette i suoi uomini in pericolo di morte.

Un secondo frammento del trailer presenta un necrologio di Soldier Boy, che conferma il suggerimento della seconda stagione secondo cui l'eroe è morto negli anni '80. Naturalmente, gli ultimi momenti del trailer mostrano che Soldier Boy viene risvegliato dalla sua stasi, ora molto probabilmente nella linea temporale moderna. Le voci sulla sua morte devono essere state esagerate quindi, ma non è ancora chiaro se la Vought abbia simulato la morte di Soldier Boy e lo abbia tenuto in gabbia, o se sia davvero morto e la Vought sia riuscita a rianimarlo. In entrambi gli scenari, la narrativa della serie di Prime Video sembra allontanarsi dalla meccanica comica della presenza di più Soldier Boy che assumono lo stesso titolo di generazione in generazione. Possiamo anche supporre che una brillante carriera sul campo di battaglia sia finita male, e che la Vought ha deciso che ora è il momento di scongelare il loro Winter Soldier.

C'è ancora molto che The Boys non ha rivelato su Soldier Boy, ma il trailer della terza stagione offre 5 informazioni chiave: Soldier Boy ha combattuto in vari conflitti nel corso della storia, ma probabilmente è sempre lo stesso uomo - a differenza della versione a fumetti. Era un eroe arrogante non molto apprezzato dai suoi compagni nonostante (o forse, a causa) della sua popolarità, e i flashback probabilmente copriranno la sua storia passata nella terza stagione di The Boys. La Vought ha simulato la morte di Soldier Boy prima di rinchiuderlo in una specie di camera criogenica, ma è stato "resuscitato" ai giorni nostri - proprio come Steve Rogers.

La terza stagione di The Boys sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 3 giugno.

Fonte: Screen Rant