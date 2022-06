Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La terza stagione di The Boys mostra i superpoteri acquisiti da Butcher grazie al V-24: questo significa che una svolta ancora più scioccante per Patriota è in arrivo? Grazie al trailer e ai poster promozionali, i fan di The Boys iniziano la visione della terza stagione sapendo che Billy Butcher (Karl Urban) porterà la sua crociata anti-Super al livello successivo, diventando lui stesso la cosa che più odia.

La premiere della terza stagione di The Boys vede Queen Maeve fornire a Butcher alcune fiale di V-24, una versione sperimentale e temporanea del Composto V ancora in fase di sviluppo. L'obiettivo comune di entrambi i personaggi è abbattere Patriota e, sebbene Butcher sia inizialmente riluttante, alla fine ingoia la sua morale e si accontenta della filosofia "se non puoi batterli, unisciti a loro".

Billy Butcher assume la sua prima dose di V-24 nel secondo episodio dove, alla ricerca di ulteriori informazioni su Soldatino, il personaggio di Karl Urban rintraccia Gunpowder a un'inquietante convention di armi da fuoco. La coppia lotta in un parcheggio e, sebbene Butcher di solito venga sconfitto da un Super, il V-24 livella il campo di gioco. Curiosamente, i poteri di Butcher includono i caratteristici occhi laser di Patriota, e questi raggi dorati attraversano le auto vicine e i muri di cemento con la stessa facilità con cui un Miracle Blade III taglia una lattina.

La visione laser è il marchio di fabbrica di Patriota nell'universo di The Boys - l'unico altro Super che abbiamo visto esercitare questa capacità è Ryan. Quando la CIA, la Vought e altri inizieranno a trovare scene del crimine coperte da segni palesemente dovuti al laser, i loro sospetti potrebbero quindi immediatamente rivolgersi a Patriota, essendo l'unico Super (di cui siano a conoscenza, almeno) che può causare un danno simile. Il leader dei Sette non è più sé stesso dalla controversia su Stormfront della seconda stagione e, come rivelato dal trailer, Patriota ha finalmente abbandonato il suo tenero personaggio pubblico a favore del "vero" Patriota. Le autorità potrebbero arrivare a credere che il Super si stia segretamente allontanando dal quartier generale della Vought e commetta crimini ogni notte, quando il vero colpevole è, in realtà, Billy Butcher.

La storia originale di Garth Ennis rivela Black Noir come un clone di Patriota che ha trascorso anni a compiere atti orribili successivamente attribuiti al collega, incluso l'assalto di Becca Butcher. Noir ha usato deliberatamente la sua somiglianza come parte di uno schema elaborato per tormentare l'eroe più popolare del mondo. Anche se Billy Butcher è fisicamente diverso da Patriota, possiede segretamente gli stessi occhi laser e questo potrebbe permettergli di attuare lo stesso identico trucco utilizzato da Black Noir dai fumetti, commettendo orribili misfatti e rendendo Patriota l'unico possibile responsabile. Maeve ha dato a Butcher il V-24 appositamente per sconfiggere il leader dei Sette e, anche se probabilmente aveva in mente un metodo più violento, incastrare Patriota per crimini che non ha commesso è sicuramente un modo.

I primi tre episodi della terza stagione di The Boys sono disponibili su Amazon Prime Video.

Fonte: Screen Rant