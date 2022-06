Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La terza stagione di The Boys ha debuttato su Prime Video il 3 giugno con i primi tre episodi che, tra le altre cose, raccontano le vicende Billy Butcher (Karl Urban) che si prende cura di Ryan, figlio della sua defunta moglie Becca (Shantel VanSanten) e Patriota (Antony Starr), per proteggerlo dallo psicopatico Super, diventando una figura paterna per il bambino. Inoltre si assiste a un’evoluzione della relazione di Butcher con Patriota, creando il conflitto centrale che modellerà gli eventi del resto della stagione.

Il nuovo capitolo esplorerà ulteriormente l'infanzia di Butcher, secondo Urban. L'attore neozelandese, recentemente intervistato, ha sottolineato come Butcher si stia allontanando dalla sua zona di comfort accudendo Ryan:

"All'inizio della stagione Butcher è in difficoltà con questi doveri genitoriali. È un lavoro per il quale non è preparato, un lavoro che è completamente in contraddizione con la sua missione, che è effettivamente vendicarsi di Patriota. Sono state scene interessanti su cui lavorare, e sicuramente, più avanti nella stagione, si comprenderà perché Butcher sia un genitore così inetto, dato che diamo un'occhiata più da vicino alla sua educazione".

Le stagioni precedenti hanno mostrato allo spettatore Butcher come un duro, burbero, sboccato che odia i Super, ma con l'aggiunta di Ryan ora deve considerare opzioni che non avrebbe mai preso in considerazione, inclusa l'assunzione del V-24 che dona poteri temporanei. Urban ha già parlato dell’esperienza dei superpoteri, dicendo quanto fosse insolito dover lavorare su qualcosa così lontana dal suo personaggio. La crescita di Butcher consente inoltre di mostrare le ulteriori conseguenze del vivere in un mondo influenzato dai super poteri.

The Boys è disponibile su Amazon Prime Video con la prima e la seconda stagione complete e con i primi tre episodi della terza.

