Data di pubblicazione: 1 ora fa

Billy Butcher (Karl Urban) ha trascorso le prime due stagioni dello show odiando chiunque avesse i superpoteri; per questo mette insieme una squadra chiamata i Boys, il cui obiettivo è sconfiggere i Sette. A differenza degli eroi di buon cuore il pubblico conosce, i Sette sono in realtà incredibilmente turbati, vanitosi e disillusi. Butcher odia quelli con i poteri perché sa come sono veramente, al contrario di come vengono commercializzati dalle società.

La terza stagione di The Boys ha visto Butcher arrivare a ottenere poteri dopo l'assunzione del V-24, un siero prodotto dalla Vought che gli conferisce dei superpoteri per 24 ore. La prima volta che lo prende, il composto - ancora instabile - gli permette di resistere a colpi di pistola e di sparare laser dai suoi occhi. L'acquisizione di poteri da parte di Butcher crea anche alcune problematiche al personaggio, dovendo fare i conti con quanto possano essere utili questi poteri, mentre disprezza anche la parte di sé che ha sempre odiato negli altri.

In un'intervista Urban ha parlato poteri di Butcher, dicendo che gli è piaciuto dare al suo personaggio il dilemma morale di trasformarsi nella stessa cosa che odia per il gusto di sconfiggere i Super. Kripke ha anche affermato che i poteri di Butcher sono una metafora fisica di ciò che sta accadendo dentro di lui. Quando si trattava di recitare con i superpoteri, Urban ammette che il processo sembrava bizzarro:

"Sembrava un po' ridicolo, a dire il vero. La realtà è che sei sul set e stai facendo del tuo meglio per imitare uno sguardo laser, ma ovviamente non ci sono laser che escono dai tuoi occhi. Quindi speri solo che il dipartimento degli effetti speciali venga a salvarti il culo, cosa che fanno. Siamo molto fortunati, hanno fatto un lavoro straordinario con gli effetti speciali in questa stagione".

Ricco di potenti supereroi, il cast di The Boys non è estraneo al dover recitare - e giocare contro - abilità sovrumane che vengono aggiunte solo dopo il completamento delle riprese. Per Urban, che finora ha interpretato un uomo normale invece di un Super, entrare nella terza stagione e dover imparare a fingere di sparare dei raggi laser dai suoi occhi è una sfida unica. Mentre altri attori dello spettacolo di Prime Video che hanno interpretato i Super fin dall'inizio hanno ormai familiarità con questo tipo di recitazione, integrare qualcosa che sembra ridicolo con la personalità seria e amara di Butcher è stata sicuramente una sfida per Urban.

Dato che i poteri sono qualcosa con cui Butcher avrà a che fare continuamente, è solo questione di tempo prima che Karl Urban si senta a proprio agio nel riporre completa fiducia nel team degli effetti speciali. Nonostante l'imbarazzo iniziale, gli occhi laser di Butcher sembrano visivamente spettacolari e, con quella preoccupazione messa da parte, sia i fan di Urban che quelli di The Boys non vedono l'ora di concentrarsi sul tumultuoso viaggio di Butcher come Super anti-Super.

I primi tre episodi della terza stagione di The Boys sono disponibili su Amazon Prime Video.

Fonte: Screen Rant