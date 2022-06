Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Una scena presente nei primi episodi della terza stagione di The Boys sembrano confermare che lo show televisivo di Prime Video adatterà il finale originale dei fumetti di Garth Ennis.

Dopo aver passato i precedenti 60 numeri a cercare vendetta contro Patriota per la morte di Becca, Butcher finalmente realizza il suo desiderio quando un Patriota completamente pazzo si impossessa della Casa Bianca insieme a una legione di Super. La resa dei conti finale inizia con Butcher, con piede di porco in mano, che cammina da solo attraverso il prato della Casa Bianca per un appuntamento con il destino. Sebbene Butcher uccida il Super responsabile della morte di Becca, dopo aver fatto 30 fa anche 31 - facendosi prendere da una incredibile furia.

Non ancora a quel punto, Billy Butcher e Patriota condividono un confronto molto diverso nel primo episodio della terza stagione di The Boys, Rappresaglia. Apparendo inaspettatamente nell'appartamento di Butcher, Patriota si siede per una chiacchierata con la sua nemesi. Ancora più inaspettatamente, l'eroe della Vought tratta Butcher come un terapeuta personale, sfogando le sue frustrazioni prima di confrontare la propria situazione con quella di Butcher. Soprattutto, il Super assicura a Butcher che condividono un "destino diverso". Promette "terra bruciata, shock, timore reverenziale, budella e sangue" fino a quando solo uno di loro rimane in piedi, e quando Butcher accetta quella proposta, Patriota se ne va dicendo: "Non vedo l'ora".

La promessa della terza stagione di The Boys di una battaglia all'ultimo sangue tra Billy Butcher e Patriota mette le basi per creare direttamente il suddetto finale dei fumetti, in cui entrambi gli uomini combattono alla Casa Bianca. Nella prima stagione a Patriota non importava nulla di Butcher, nella stagione 2 è stato un piccolo inconveniente, mentre nella terza - dopo aver preso in custodia Ryan e aver quasi rovinato la sua carriera - Patriota vede finalmente Billy Butcher come un degno avversario: il Batman britannico per il suo patriottico Joker. Il sociopatico a stelle e strisce si impegna anche a non uccidere Butcher con i suoi occhi laser perché vuole lottare in una vera battaglia. Questo accordo sembra un passo cruciale nel viaggio verso il finale di Patriota vs. Butcher dei fumetti. La loro guerra è davvero iniziata.

Ma la scena del the di Butcher e Patriota non è l'unica a far riferimento al finale dei fumetti: anche negli altri episodi sono presenti sottili dettagli al combattimento tra i due leader. Sentendosi incompreso e arrabbiato con la Vought, Patriota tende a diventare ancora più pericoloso e pensa di occupare la Casa Bianca, proprio come fa nei fumetti. La stagione prefigura Patriota nella Stanza Ovale ancora più apertamente nell'episodio 3, quando il Super dice a Starlight che organizzerà un colpo di stato se rilascerà il filmato dell'incidente aereo. Nel frattempo Butcher, accettando i termini di Patriota di cui sopra, getta le basi affinché si imbarchi in una vera e propria guerra, calpestando i suoi stessi amici per ottenere una guerra anti-super, proprio come gli ultimi numeri dei fumetti. Butcher dimostra che è disposto a compiere le stesse azioni della sua controparte a fumetti, e la sua determinazione diventa evidente quando si inietta il V-24. Per inciso, i poteri temporanei di Butcher aggiungono ancora un altro tassello agli indizi sulla trama finale del materiale originale.

Inevitabilmente, i cambiamenti accadranno lungo quel percorso. Il fumetto di Garth Ennis ha rivelato in modo sconvolgente che Patriota non ha attaccato Becca, e questa svolta cambia il corso della crociata di Butcher. Poiché i personaggi di Prime Video sono più sfumati e complessi di quelli dei fumetti, l'adattamento live-action potrebbe anche optare per un finale più sfumato e complesso rispetto al bagno di sangue offerto da Ennis.

Tuttavia, la sequenza Patriota-Butcher della premiere della terza stagione di The Boys pare profondamente significativa: sembra un tacito contratto tra la serie TV e il suo pubblico, promettendo che il finale della storia vedrà Patriota e Billy Butcher impegnarsi a vicenda in un incontro mortale - forse alla Casa Bianca, forse no - che stabilirà la morte di uno o entrambi i personaggi.

