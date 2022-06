Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

A giudicare dalle varie scene scioccanti tipiche di The Boys, è logico pensare che Prime Video non sia così contrario ai tipi di contenuti presenti nello spettacolo. Dopo aver raccontato come la piattaforma non abbia mai messo dei veti a Eric Kripke e colleghi, lo showrunner ha affermato che gli era stata fatta solo una richiesta.

Con un episodio in cui Abisso (Chace Crawford) avrebbe dovuto avere un rapporto sessuale con un polpo, Kripke afferma che Prime Video voleva che inserissero un disclaimer prima che quella porzione di episodio iniziasse:

"Non ho mai avuto alcun blocco da parte di Sony e Prime Video su tutto ciò che volevamo fare. Direi che la cosa più estrema che abbiamo realizzato era in questa stagione, e hanno detto: 'Ehi, possiamo mettere una sorta di avviso per gli spettatori sul rapporto con il polpo e Abisso?'. All'inizio la scena era letteralmente così. Questo è il massimo che abbia mai fatto in tre anni. Gli sceneggiatori erano nervosi, hanno sempre paura di esagerare. Per quanto folle sia lo spettacolo, ci preoccupiamo davvero molto di fare le cose giuste, assicurandoci che sembri uno show molto intenso e non una specie di porno soft-core in onda a tarda notte".

Il sesto episodio della terza stagione di The Boys sarà incentrato sulla trama dell'Eroegasmo e arriverà su Prime Video il 24 giugno.

Fonte: Comic Book