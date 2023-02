Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Nonostante la nuova leadership ai DC Studios, l'universo di The Batman di Matt Reeves è ancora molto attivo. Il primo progetto spin-off The Penguin ha infatti da poco accolto nuovi attori e attrici nel cast.

Recentemente è stata confermata la notizia che anche gli altri due show Arkham Asylum e Gotham PD sono in fase di sviluppo. Il regista Reeves, aveva intenzione di realizzare una serie TV sul celebre manicomio e in un’intervista aveva spiegato il cambiamento di direzione intrapreso.

Antonio Campo è stato nominato showrunner di Arkham Asylum, che verterà sul genere thriller/horror. Mentre Gotham PD è lo show più discreto in questo momento non avendo a disposizione informazioni concrete, poiché ancora in lavorazione.

James Gunn e Peter Safran hanno confermato che The Batman, Joker, Teen Titans Go, Harley Quinn e l'imminente progetto Superman di JJ Abrams sono ora progetti DC Elseworlds, che si svolgono nei propri universi senza alcuna connessione, a differenza dei vari film e serie TV annunciati per il DC Universe.

Fonte: Comic Book