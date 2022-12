Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Il nuovo anno per Lucasfilm si prospetta molto nutrito. Tra i progetti in arrivo ci sono la terza stagione di The Mandalorian e il debutto di Ahsoka, insieme alle attuali produzioni di Skeleton Crew e The Acolyte.

Quest'ultima serie TV ha iniziato i lavori nel Regno Unito questo autunno presso gli Shinfield Studios. Dal set sono emerse le prime immagini che ritraggono Lee Jung-jae e Dean-Charles Chapman in abiti da Jedi, quest’ultimo con il codino degli allievi Padawan. Dafne Keen è visibile mentre porta in spalla un’arma e sfoggia una parrucca bicolore. Inoltre sono visibili altri personaggi con le corna tipiche degli Zabrak, la stessa specie cui appartiene Darth Maul, originaria del pianeta Iridonia.

The first pictures of Lee Jung-jae on the set of THE ACOLYTE!



(@DailyMail) pic.twitter.com/4ozEKcQoYy — Star Wars Stuff (@starwarstufff) December 8, 2022

A picture of Dafne Keen on the set of Star Wars' 'The Acolyte'!



(Source: @DailyMail) pic.twitter.com/xNB1ewJ4gX — Star Wars Focus (@TheSWFocus) December 8, 2022

Un wookie a également été aperçu sur le tournage avec d’autres personnes, et une espèce ressemblant à un zabrak ! (2/2) pic.twitter.com/6scJSTidAT — Les Infos Galactiques (@SW_Infos) December 8, 2022

Lo show è ambientato durante l’Alta Repubblica, con un secolo di anticipo rispetto ai fatti di Star Wars – Episodio I. Un’era di grande splendore per la galassia lontana lontana, quando i Jedi erano al massimo del loro potere. Sarà proprio in quest’epoca che riemergerà la minaccia dei Sith, i quali troveranno il modo d’infiltrarsi tra i Jedi. Jung-jae interpreterà un maestro Jedi che si riunisce alla sua vecchia Padawan (Amandla Stenberg) per investigare su alcuni crimini.

In una recente intervista la showrunner Leslye Headland (Russian Doll) ha spiegato che la narrazione ruoterà attorno a questioni politiche, spirituali e personali che accadono lungo un periodo ancora inesplorato.

The Acolyte sarà disponibile su Disney+.

