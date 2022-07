Ahsoka: le Nuove Anticipazioni sulla Serie TV di Star Wars

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo il suo esordio nella seconda stagione di The Mandalorian, presto la giovane Padawan Jedi Ahsoka Tano debutterà in una delle nuove serie TV targate Disney+.

Alla recente Star Wars Celebration, lo showrunner di Ahsoka, Dave Filoni, ha svelato che insieme al personaggio principale interpretato da Rosario Dawson, sarebbe comparsa anche la guerriera mandaloriana Sabine Wren, che sarà interpretata da Natasha Liu Bordizzo.

L'attrice e modella australiana, in una recente intervista, ha parlato del suo personaggio e ha commentato la trama dello show:

"Sabine è impavida e coraggiosa, con tanta grazia ma anche molti difetti. Non è perfetta e così nella storia commetterà degli errori, ma la posta in gioco in questa guerra galattica è troppo alta per lasciarsi sopraffare dagli equivoci".

Ahsoka debutterà nel 2023 su Disney+.

