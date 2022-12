Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Dopo un'estenuante attesa, è stata finalmente annunciata la data di debutto della terza stagione di The Mandalorian: i nuovi episodi della serie TV debutteranno il 1° marzo su Disney+.

Il prossimo capitolo si svolgerà dopo gli eventi di The Book of Boba Fett, in cui Din Djarin (Pedro Pascal) è stato visto l'ultima volta riunirsi con Grogu nella miniserie. I due poi lasciarono Tatooine, con Mando diretto sul pianeta Mandalore per ripristinare il suo onore e diventare di nuovo un Mandaloriano.

È stato confermato che anche Carl Weathers, Giancarlo Esposito e Katee Sackhoff torneranno nella terza stagione. Weathers interpreta il leader della gilda dei cacciatori di taglie Greef Karga, mentre Esposito interpreta il malvagio Moff Gideon e Sackhoff veste i panni della mandaloriana Bo-Katan Kryze.

È inoltre confermato che Christopher Lloyd farà un cameo in questa stagione.

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/h0NrVMIT4V — The Mandalorian (@themandalorian) December 1, 2022

Fonte: Variety