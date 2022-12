Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Tra i numerosi progetti live-action di Star Wars The Alcolyte aprirà nuove frontiere per il famoso franchise.

Dafne Keen Fernández (Logan) ha infatti recentemente definito il nuovo show come qualcosa di mai fatto prima nell’universo di Lucasfilm. L'attrice spagnola ha svelato alcuni dettagli:

"Posso anticipare che si tratta di un prequel! No, voglio dire, come sai, è ambientato 100 anni prima dei film prequel, ed è una specie di spiegazione di come i Sith si sono infiltrati tra i Jedi. È una storia guidata dai Sith, che non è mai stata fatta prima. È davvero divertente da filmare: il cast è fantastico e il regista e la troupe sono semplicemente adorabili. L’intera esperienza è meravigliosa e sono entusiasta che le persone lo vedano".

The Alcolyte sarà ambientato 100 anni prima della pellicola La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica e si focalizzerà principalmente sull’esplorazione di come il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica, proprio all’apice dello splendore dei Jedi.

Nel cast saranno presenti anche Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Jodie Turner-Smith (Anne Boleyn), Manny Jacinto e Charlie Barnett (Russian Doll).

Creata da Leslye Headland (Russian Doll) la serie TV sarà composta da otto episodi che saranno disponibili su Disney+.

Fonte: Comic Book