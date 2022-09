Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Charlie Barnett - meglio conosciuto per il suo ruolo nelle serie TV di Netflix Russian Doll e You - è in trattative per apparire in The Acolyte, il prossimo spettacolo con protagonista Amandla Stenberg in arrivo su Disney+.

Chiaramente, i dettagli sul suo personaggio sono nascosti.

The Acolyte nasce dalla showrunner Leslye Headland, co-creatrice di Russian Doll. Durante una recente intervista, Headland ha descritto la serie come un thriller misterioso ambientato in un'era prospera e apparentemente pacifica. Ha anche confermato che lo show è ambientato circa 100 anni prima degli eventi de La Minaccia Fantasma:

"Molti di quei personaggi non sono ancora nati. Stiamo studiando i dettagli politici, personali e spirituali emersi in un periodo di cui non sappiamo molto. Le mie domande mentre guardavo La Minaccia Fantasma erano sempre: 'Beh, come sono andate le cose per arrivare a questo punto?. Come siamo arrivati a un punto in cui un Signore dei Sith può infiltrarsi nel Senato e nessuno degli Jedi se ne accorge? Cosa è andato storto? Quali sono gli scenari che ci hanno portato a questo momento?'.".

Il cast del nuovo progetto include la star di Squid Game Lee Jung-jae, Jodie Turner-Smith (Anne Boleyn) e Manny Jacinto (The Good Place).

Fonte: Comic Book