The Acolyte: Jodie Turner-Smith nella Serie TV di Star Wars

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 47 minuti fa

Nel cast della nuova serie TV di Star Wars The Acolyte sarà presente anche Jodie Turner-Smith (Anne Boleyn), con un ruolo ancora sconosciuto.

L'attrice di origine giamaicana si aggiunge alla protagonista Amandla Stenberg in questa nuova storia thriller che si svolge negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica.

Finora non si conoscono molti dettagli della trama, l'unico elemento certo è che sarà ambientata circa un secolo prima dei fatti del film La Minaccia Fantasma, negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica.

La co-creatrice di Russian Doll Leslye Headland sarà produttrice esecutiva, sceneggiatrice e showrunner dello show. L produzione dovrebbe iniziare questo autunno.

The Acolyte si aggiunge alla grande lista degli spettacoli di Star Wars in uscita e in sviluppo, tra cui anche: Andor, Ahsoka, Skeleton Crew e la terza stagione di The Mandalorian. Tra i vari progetti in arrivo, The Acolyte è uno dei pochi che non dovrebbe ruotare attorno a un personaggio o un'ambientazione precedentemente stabiliti.

Fonte: Screen Rant