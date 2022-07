Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

A fine maggio è stata annunciata la produzione della nuova serie TV di Star Wars Skeleton Crew, che sarà uno dei live-action più costosi di Disney+ - persino più grande di quello di The Mandalorian.

Le riprese sono iniziate da qualche giorno e sono trapelati dei documenti relativi ai crediti d'imposta dello stato della California, previsti per i grandi investimenti in ambito cinematografico e televisivo. Secondo quanto riportato, il budget di produzione dello show equivale a circa 136 milioni di dollari: una cifra tra le più alte per il servizio streaming della Casa di Topolino.

Inoltre, stando alle indiscrezioni del dietro le quinte, Obi-Wan Kenobi ha avuto un budget di produzione inferiore a The Mandalorian.

Creato da Jon Watts (Spider-Man: No Way Home), Star Wars: Skeleton Crew, si concentrerà su un gruppo di giovani protagonisti, che si perdono nella galassia e dovranno trovare la via del ritorno.

Kathleen Kennedy, dirigente di Lucasfilm, ha così dichiarato:

"Sarà una specie di versione dei Goonies ambientata nello spazio. Il progetto si è evoluto seguendo queste direttive originali e con un entusiasmo contagioso".

La serie TV, che avrà come protagonista Jude Law, dovrebbe esordire nel 2023.

Fonte: The Hollywood Reporter