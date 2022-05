Teen Wolf: Ufficialmente Terminate le Riprese del Film Revival

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

È ufficiale, le riprese del film revival di Teen Wolf sono terminate.

A settembre 2021 Paramount aveva dato l'annuncio di essere al lavoro sul revival dello show con protagonisti Tyler Posey, Tyler Hoechlin, Dylan O'Brien e altri. Man mano che la produzione del film andava avanti si è scoperto che O'Brien non sarebbe comparso. Lo stesso attore lo ha affermato in una intervista dicendo che è stata una "decisione difficile".

Il cast del revival avrà volti già visti nella serie TV, come Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig, Crystal Reed, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Dylan Sprayberry ai quali si aggiungeranno Ian Bohen, Vince Mattis, Nobi Nakanishi, Khylin Rhambo, Amy Lin Workman.

Il film è stato scritto e prodotto da Jeff Davis, creatore della serie TV originale, e racconterà quello che accade quando un terrificante male emerge a Beacon Hills. I lupi ululano di nuovo, chiedendo il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e molte altre creature della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall, non più un teenager ma ancora un alpha, può unire nuovi alleati e amici fidati per lottare contro quello che potrebbe essere il nemico più potente e mortale che abbiano mai affrontato.

Non si hanno ancora notizie sulla data di debutto del revival ma tutte le sei stagioni di Teen Wolf sono disponibili su Netflix.