Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Dylan O'Brien rompe finalmente il silenzio sul motivo per cui non parteciperà al film di Teen Wolf che arriverà su Paramount+. Durante le interviste promozionali per il suo nuovo film The Outfit, l'attore ha fatto sapere ai fan di Teen Wolf che "è stata una decisione difficile" non unirsi a così tanti dei suoi ex colleghi della serie TV nel nuovo film, e che "è successo tutto molto velocemente" - troppo in fretta per lui "per farlo funzionare".

Tuttavia, O'Brien ha anche aggiunto che è soddisfatto dell'arco narrativo di Stiles Stilinski.

Nella sua dichiarazione, Dylan O'Brien ha affermato:

"È stata una decisione difficile, lo spettacolo non potrebbe essermi più caro. È stata la prima cosa che ho fatto, e tante persone della crew mi sono estremamente care. Era qualcosa che stavo cercando di far funzionare ma è successo tutto molto velocemente. Non sapevo che sarebbe stato realizzato il film, in un certo senso ci è stato detto all'improvviso, il che va bene, perché tutti noi amiamo lo spettacolo. Stavamo cercando di capire come fare".

Parlando del suo viaggio con Teen Wolf, l'attore non trova così necessario tornare al franchise:

"Alla fine, ho pensato che si è concluso nel modo migliore, e voglio ancora lasciarlo così. Al film auguro ogni bene e lo guarderò la prima sera in cui uscirà. Spero che vada alla grande, ma non ci sarò".

La sinossi ufficiale del film revival recita: "In TEEN WOLF THE MOVIE, una luna piena sorge a Beacon Hills e con essa è emerso un terribile male. I lupi stanno ululando ancora una volta, chiedendo il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Ma solo un lupo mannaro come Scott McCall (Tyler Posey), non più un adolescente ma ancora un alfa, può radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato".

Fonte: Comic Book