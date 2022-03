Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Stiles Stilinski è stato parte integrante della trama di Teen Wolf essendo il migliore amico di Scott McCall (Tyler Posey). Quindi, quando è stato annunciato il film revival i fan erano entusiasti di vedere il duo di nuovo insieme. Sfortunatamente, ciò non accadrà perché O'Brien non è coinvolto nel progetto.

Il creatore della serie Jeff Davis ha firmato un accordo con MTV che lo include a capo del prossimo progetto per Paramount+. I dettagli della trama del film sono ancora scarsi al momento, ma la produzione è già iniziata. Oltre a Posey, il cast del sequel vedrà Crystal Reed (Allison Argent), Holland Roden (Lydia Martin), Colton Haynes (Jackson Whittemore), Shelley Hennig (Malia Tate), Linden Ashby (Noah Stilinski), Orny Adams (Bobby Finstock), JR Bourne (Chris Argent), Seth Gilliam (Alan Deaton), Ryan Kelley (Jordan Parrish), Melissa Ponzio (Melissa McCall) e Dylan Sprayberry (Liam Dunbar).

Per quanto riguarda Dylan O'Brien, l'attore ha rivelato che avrebbe voluto prendere parte al film, ma le cose non erano in linea con il suo programma e la Paramount+ vuole far uscire il revival il prima possibile.

Questo dovrebbe far suonare un campanello d'allarme per i fan, poiché sembra che il progetto sia stato creato frettolosamente. O'Brien non è entrato nei dettagli sulle motivazioni, ma ha affermato che "ci è stato detto all'improvviso", il che ha spento il suo entusiasmo nonostante fosse inizialmente entusiasta di tornare nei panni di Stiles. Il fatto che Paramount+ e MTV non abbiano cercato di trovare un compromesso con l'attore in modo che il film possa riportare Stiles implica che il revival trascura il punto essenziale: anche se Stiles non era il personaggio principale di Teen Wolf, era importante tanto quanto Scott. Se non altro, i creativi avrebbero dovuto essere più interessati a riportare O'Brien sapendo che l'ultima stagione di Teen Wolf mostrava a malapena Stiles a causa dell'infortunio che ha subito durante le riprese di Maze Runner: The Death Cure. Anche se lo spettacolo ha trovato un modo per includerlo nonostante la problematica, è stato insoddisfacente per molti fan. Non essere nel film, potrebbe essere anche peggio.

Voler continuare a sfruttare la popolarità della narrativa originale tramite uno spin-off ha senso, ma Paramount+ e MTV dovrebbero rendersi conto che il successo dipende fortemente dall'opinione che il pubblico avrà del film. Se il revival si rivela una delusione perché affrettato e senza personaggi significativi come Stiles, i fan saranno meno inclini a scoprire cosa il progetto avrà da raccontare.

Fonte: Screen Rant