Teen Wolf: il Film Revival avrà il Cast Originale della Serie TV

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 47 minuti fa

Lo scorso settembre fu annunciato che Paramount+ era al lavoro su un film sequel della tanto apprezzata serie TV Teen Wolf, andata in onda su MTV e attualmente disponibile su Netflix.

Sviluppata da Jeff Davis (Criminal Minds), la serie TV è andata in onda per sei stagioni su MTV ed è un adattamento del film originale del 1985, diretto da Rod Daniel e con protagonista Michael J. Fox. Lo scrittore e produttore Davis e gli MTV Entertainment Studios avevano già raggiunto un accordo pluriennale.

La maggior parte del cast originale si sta riunendo per questo film revival, in cui rivedremo Tyler Posey come Scott McCall, Holland Roden come Lydia Martin, Shelley Hennig come Malia Tate, Crystal Reed come Allison Argent, Orny Adams come il Coach Bobby Finstock e Linden Ashby come lo Sceriffo Noah Stilinski.

Lo show segue Scott McCall, studente del liceo che vive nella cittadina di Beacon Hills, in California. La vita di Scott cambia drasticamente quando viene morso da un lupo Alfa. Dopo aver scoperto di essere diventato un lupo mannaro, Scott è costretto a ricercare un equilibrio tra la sua nuova identità, fonte di molti pericoli, e la sua vita da adolescente. Lungo la sua strada incontrerà nuovi amici e rivali che lo renderanno un licantropo più forte e una persona migliore.

Lo sceneggiatore e produttore statunitense Davis sta lavorando in diversi progetti per Paramount+ nell'ambito del suo accordo generale con gli MTV Entertainment Studios. Sta infatti anche sviluppando la serie TV Wolf Pack, basata sull'omonima serie di libri, oltre e alla serie live-action ÆON FLUX.

Fonte: Variety