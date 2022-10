Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il branco di Scott McCall sta per tornare a Beacon Hills: Teen Wolf: The Movie sarà presentato in anteprima il 26 gennaio 2023 su Paramount+ negli Stati Uniti e in Canada, mentre sarà disponibile per i fan nel Regno Unito, in America Latina e in Australia dal giorno successivo, con ulteriori rilasci sul mercato internazionale ancora da definire.

Secondo la descrizione ufficiale, "una luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un terribile male. I lupi ululano ancora una volta, chiedendo il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e molte altre creature della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall, non più un teenager ma ancora un alpha, può unire nuovi alleati e amici fidati per lottare contro quello che potrebbe essere il nemico più potente e mortale che abbiano mai affrontato".

Come ha rivelato Tyler Posey al Comic-Con, il film è ambientato 15 anni dopo la fine di Teen Wolf.

Il cast del revival avrà volti già visti nella serie TV, come Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig, Crystal Reed, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Dylan Sprayberry ai quali si aggiungeranno Ian Bohen, Vince Mattis, Nobi Nakanishi, Khylin Rhambo, Amy Lin Workman. Inoltre, per la gioia dei fan, è stato confermato il ritorno di Tyler Hoechlin.

Fonte: TVLine