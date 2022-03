Teen Wolf: The Movie - le Ultime Aggiunte al Cast del Film Sequel

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Nel cast del film sequel della popolare serie TV Teen Wolf ci saranno altri cinque ritorni, tra cui quello di Ian Bohen, mentre Dylan O’Brien risulta ancora assente dal progetto prodotto per Paramount+.

Sul set del film ci saranno volti già noti che si aggiungono a un cast ben conosciuto. I nomi già annunciati erano quelli di Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig, Crystal Reed, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio e Dylan Sprayberry.

Al loro fianco agiranno Ian Bohen nella parte di Peter Hale, Vince Mattis che sarà Eli Hale, Nobi Nakanishi nella parte dell’agente Ishida, Khylin Rhambo che riprende il ruolo di Mason Hewitt e Amy Lin Workman che interpreterà Hikari Zhang.

Scritto e prodotto da Jeff Davis, creatore della serie TV originale, il film racconterà quello che accade quando un terrificante male emerge a Beacon Hills. I lupi ululano di nuovo, chiedendo il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e molte altre creature della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più un teenager ma ancora un alpha, può unire nuovi alleati e amici fidati per lottare contro quello che potrebbe essere il nemico più potente e mortale che abbiano mai affrontato.

Teen Wolf è disponibile su Netflix con tutte e sei le stagioni.

Fonte: Variety