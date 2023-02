Ted Lasso 3: annunciata la Data di Uscita della Nuova Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 21 ore fa

Nuove pressioni in campo lavorativo si prospettano all’orizzonte per l’allenatore della squadra di calcio AFC Richmond, impegnato a gestire inoltre ulteriori problemi in ambito personale, in quello che al momento si profila come l’ultimo arco narrativo della sua storia.

Ted Lasso, la comedy creata da Bill Lawrence (Shrinking) e da Jason Sudeikis (The Last Man on Earth), è pronta ad allietare gli abbonati al servizio streaming di Apple TV+ con la sua terza stagione, di cui era stata recentemente pubblicata una prima immagine.

Dopo questa piccola anticipazione, la piattaforma ha da poco rilasciato un simpatico teaser trailer, che oltre a mostrare buona parte del cast, termina rivelando la notizia che tutti i fan stavano aspettando da tempo, ovvero la data di debutto ufficiale.

Il primo dei dodici episodi di cui sarà composta la nuova annata verrà quindi rilasciato il 15 marzo, con i successivi che giungeranno a cadenza settimanale ogni mercoledì.

In attesa dell’appuntamento vi lasciamo con il video pubblicato.

Fonte: Deadline