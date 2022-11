Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 ore fa

La produzione di Ted, prossimo progetto per il piccolo schermo di Seth MacFarlane, è ufficialmente terminata. La notizia è stata annunciata dallo stesso MacFarlane, che su Instagram ha condiviso una foto dal set.

Annunciata per la prima lo scorso anno, Ted è un prequel dell'omonimo film del 2012. Ambientata negli anni '90, lo spettacolo racconterà come l'orso protagonista si è fatto strada fino al punto in cui lo incontriamo all'inizio del primo film.

Secondo la sinossi ufficiale, "È il 1993 e la fama di Ted è ormai cosa passata, lasciandolo vivere in tranquillità con il suo migliore amico, il sedicenne John Bennett, che vive in una casa della classe operaia di Boston con i suoi genitori e il cugino. Ted potrebbe non avere una buona influenza su John ma, alla fine, Ted è sempre disposto a rischiare tutto pur di aiutare il suo amico e la sua famiglia".

MacFarlane figurerà nello show come regista, scrittore, co-showrunner e produttore esecutivo insieme a Paul Corrigan e Brad Walsh.

Non è ancora stata rilasciata una data di debutto ufficiale per lo spettacolo.

Fonte: Comic Book