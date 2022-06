Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Seth MacFarlane, al lavoro sulla serie TV prequel di Ted, ha avuto modo di condividere alcuni dettagli sul nuovo show di Peacock. Secondo il creatore de I Griffin, una grande sfida per questo spettacolo deriva soprattutto dall'assenza di Mark Wahlberg, in quanto lo show sarà ambientato negli anni '90 e presenterà una versione più giovane di John Bennett e un Ted molto più fresco e meno stanco della sua fama.

"Per me la sfida è stata cercare di far reggere la serie senza Mark Wahlberg. Il film è stato una vera impresa in fatto di effetti visivi per gli artisti che l'hanno realizzato. Ma anche se si guarda il filmato grezzo prima che l'orso venisse animato, gran parte del lavoro era fatto da Mark", ha affermato MacFarlane. "Puoi muoverti alla velocità che desideri durante la produzione ma sei sempre alla mercé dei sei/otto mesi necessari per completare la CGI. È la stessa cosa capitata con The Orville, che è stata un'impresa enorme di post-produzione".

La sinossi ufficiale di dell'inedita serie TV recita: "È il 1993 e il momento di fama di Ted è passato, lasciandolo a vivere con il suo migliore amico, il sedicenne John Bennett, che vive in una casa operaia di Boston con i suoi genitori e il cugino. Ted potrà non avere una buona influenza su John, ma quando si arriva al punto è disposto a mettersi in gioco per aiutare il suo amico e la sua famiglia".

MacFarlane figurerà nello show come regista, scrittore, co-showrunner e produttore esecutivo insieme a Paul Corrigan e Brad Walsh.

Non è ancora stata rilasciata una data di debutto ufficiale per lo spettacolo.

Fonte: Comic Book