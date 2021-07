Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 giugno 2021

Il creatore de I Griffin Seth MacFarlane lavorerà a un adattamento in serie TV live-action dei suoi film Ted e Ted 2 per Peacock. MacFarlane scriverà e produrrà esecutivamente la serie TV di Ted e darà ancora una volta la voce al protagonista, l'orsacchiotto sboccato che prende vita attraverso il desiderio del suo proprietario, John. I dettagli su cosa racconterà questo nuovo prodotto e quali attori saranno coinvolti, sono al momento sconosciuti.

Ted (rilasciato nei cinema nel 2012) è stato il debutto alla regia di Seth MacFarlane, e molti fan delle sue serie animate - I Griffin, American Dad, The Cleveland Show - si chiedevano se il bizzarro mix di commedia tipica di MacFarlane e il mondo del cinema avrebbero dato vita a un lungometraggio.

Ted si è rivelato un grande successo, incassando quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film campione d'incassi della Universal del 2012 - qualcosa che nessuno si aspettava. Ciò ha reso facile per lo studio dare il via libera a un sequel. Ted 2, però, non è andato altrettanto bene: il sequel non è riuscito a guadagnare più di 100 milioni di dollari negli Stati Uniti e ha raccolto solo 216,7 milioni in tutto il mondo. Quel calo di interesse ha obbligato la Universal a mettere in ginocchio il franchise.

Quando Ted 2 finì, Ted aveva sposato la sua fidanzata di Boston Tami-Lynn McCafferty (Jessica Barth), e aveva raggiunto un nuovo livello di maturità nella sua relazione con l'amico John Bennett (Mark Wahlberg). È difficile immaginare che Wahlberg avrà una forte presenza in questa nuova serie Peacock. Probabilmente la serie riprenderà con Ted dopo gli eventi del sequel, in un nuovo status quo - o con Tami-Lynn o come un orso single divorziato che deve vivere da solo per la prima volta (cioè, niente John). Sarebbe altrettanto interessante per la serie ricreare l'intero franchise appositamente per la TV, con una nuova storia di origine e un insieme di personaggi che si adattano meglio al formato TV.

Fonte: Comic Book