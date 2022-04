Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Con la seconda tranche dell’ultima stagione della serie madre ormai conclusasi e la terza pronta per giungere a fine anno, l’astinenza dall’universo televisivo basato sul fumetto di Robert Kirkman verrà colmato già dalla prossima settimana dai restanti episodi della settima annata di Fear the Walking Dead e in seguito dal nuovo spin-off.

Si prepara infatti a debuttare Tales of The Walking Dead, lo show antologico che in sei episodi tratterà altrettante, differenti storie, con protagonisti interpreti totalmente neofiti al franchise, ma anche vecchie conoscenze, come la già annunciata Samantha Morton (Harlots), volto della letale Alpha.

In vista dell’appuntamento, la rete televisiva AMC ha rilasciato online un brevissimo teaser trailer, che offre un succinto antipasto del nuovo prodotto, favorendo anche una prima anteprima dei protagonisti, fra cui la stessa leader dei Sussurratori.

Oltre a Morton, gli episodi vedranno la presenza di Anthony Edwards (E.R.- Medici in Prima Linea), Daniella Pineda (Cowboy Bebop), Poppy Liu, Parker Posey (Lost in Space), Jillian Bell, Jessie T. Usher (The Boys), Danny Ramirez (The Falcon & The Winter Soldier), Olivia Munn (The Newsroom) e Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine).

Lo show debutterà sul piccolo schermo durante l’estate.

Fonte: Comic Book