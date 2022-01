Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Con la serie madre in procinto di tornare il prossimo mese con la seconda tranche di episodi dell’ultima stagione, giungono nel frattempo nuovi aggiornamenti sul terzo spin-off del franchise televisivo basato sul fumetto di Robert Kirkman.

Tales of The Walking Dead è infatti in procinto di iniziare la produzione, con le riprese che partiranno ufficialmente il 18 gennaio a Buford, in Georgia, dove è già stato allestito parte del set, che comprende un minimarket Mini Mart e un ristorante messicano, il 2 Panchos.

Lo show, di stampo antologico, sarà composto da sei episodi della durata di un’ora ciascuno ed esplorerà nuove storie ambientate nello stesso universo post-apocalittico dell’opera originale, che avranno per protagonisti volti noti, ma anche personaggi del tutto inediti.

Al momento non sono ancora trapelati i primi nomi ufficiali per quanto riguarda il cast, anche se si vocifera la presenza di Michael Cudlitz (Band of Brothers) e Ryan Hurst (Sons of Anarchy), interpreti di Abraham e Beta, mentre è stato rivelato che Channing Powell, sceneggiatrice di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, sarà coinvolta in veste di showrunner.

Il debutto della premiere è atteso per quest’estate.

Fonte: Comic Book