Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 35 minuti fa

The CW ha finalmente rivelato quando la terza stagione di Superman & Lois verrà rilasciata. Mentre il marchio Arrowverse e DC TV è stato al centro dell'attenzione - non in senso positivo, dato che diversi spettacoli sono stati cancellati - The CW è ancora profondamente legato al mondo dei supereroi: mentre la stagione 9 di The Flash arriverà a febbraio, chiudendo la narrazione della serie TV dopo quasi un decennio, Superman & Lois tornerà col prossimo lotto di episodi quasi un mese dopo, il 14 marzo.

Secondo la sinossi ufficiale, "La terza stagione di Superman & Lois riprese settimane dopo la clamorosa sconfitta di Ally Allston da parte di Superman. Clark (Tyler Hoechlin) e Lois (Elizabeth Tulloch) ora lavorano insieme alla Smallville Gazette e si godono la vita di una piccola città. Ma la felicità romantica dei Kent fa solo luce su quanto isolante possa essere 'il segreto', mentre Chrissy (Sofia Hasmik) cerca di destreggiarsi tra un nuovo interesse amoroso e la sua amicizia con Lois. Tuttavia, l'equilibrio tra lavoro e vita privata di Lois viene messo alla prova quando un incarico sotto copertura rivela un nemico mortale che promette di cambiare per sempre la famiglia Kent. Superman farebbe di tutto per la sua famiglia, ma con un cattivo così spietato, anche quello potrebbe non essere sufficiente. Nel frattempo, i Kent si ritrovano trascinati in direzioni opposte mentre Jordan (Alex Garfin) scopre cosa significa veramente un'identità da supereroe e Jonathan (Michael Bishop) cerca uno scopo oltre il campo da calcio. In mezzo a tutto questo sconvolgimento, John Henry (Wolé Parks) è ossessionato dal passato del suo doppelgänger, portando a pericolose conseguenze per lui e Natalie (Tayler Buck). Lana Lang (Emmanuelle Chriqui) e Kyle (Erik Valdez) ridefiniscono la loro famiglia dopo la separazione, mentre Sarah (Inde Navarrette) esplora cosa riserva il futuro a lei e Jordan ora che conosce la verità sui suoi poteri. Avendo imparato a proprie spese che non ci si può fidare di nessun altro per lavorare con Superman, il Generale Samuel Lane (Dylan Walsh) reclama il suo posto al Dipartimento della Difesa, solo per affrontare il proprio conflitto nel lavorare con suo nipote, Jordan".

Fonte: Screen Rant