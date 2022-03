Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha rilasciato la sinossi e il promo di 30 Days and 30 Nights, il nono episodio della seconda stagione di Superman & Lois. Clark è apparentemente scomparso, e Jordan cerca di farsi avanti in assenza di suo padre. Nel frattempo, a Smallville è tempo di elezioni.

I ragazzi Kent avranno un bel po' di cui occuparsi nell'episodio. L'incidente riguardante Jonathan e la X-Kryptonite ha portato alla cancellazione della stagione calcistica, cosa che ha conseguenze per quest'ultimo. Anche la relazione di Jordan con Sarah sembra essere in una situazione traballante. Ma parlando di relazioni, potrebbero esserci scintille tra Lana e John Henry.

La sinossi ufficiale recita: "Lois ringrazia Lana per aver difeso Jonathan quando una delle madri dei giocatori di football lo accusa di essere la causa della cancellazione della stagione calcistica. Nel frattempo, la partenza inaspettata di Jordan il giorno delle elezioni del sindaco lascia Sarah sconvolta. Infine, Natalie e Sarah si chiedono se ci sia dell'intesa tra John Henry e Lana".

Ricordiamo infine che The CW ha ufficialmente rinnovato Superman & Lois per una terza stagione e con essa anche altri sei spettacoli dell'emittente: All American, The Flash, Kung Fu, Nancy Drew, Riverdale e Walker.

Il nono episodio di Superman & Lois andrà in onda su The CW il 29 marzo.

Fonte: Comic Book