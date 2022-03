Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 40 minuti fa

The CW ha annunciato che Superman & Lois tornerà ufficialmente con un nuovo lotto di episodi. La serie TV segue Clark Kent (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch), ora genitori di ragazzi adolescenti che vivono nella fattoria Kent, a Smallville.

Superman & Lois è stata costantemente una delle serie più performanti di The CW nelle classifiche.

Presentato per la prima volta a febbraio 2021, Superman & Lois si è ufficialmente unito all'Arrowverse insieme ad altri spettacoli come Batwoman, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Arrow e Stargirl. La serie TV vede Tyler Hoechlin nei panni di Superman ed Elizabeth Tulloch nei panni di Lois Lane, e segue la lotta del duo per conciliare lavoro, giustizia e genitorialità.

La serie ha ottenuto recensioni generalmente positive sia dal pubblico che dalla critica, e l'episodio pilota ha avuto il maggior numero di spettatori di qualsiasi altro pilota di The CW, secondo solo a Batwoman. Superman & Lois è attualmente nel bel mezzo della messa in onda della stagione 2 che, nonostante non abbia ancora un consenso critico su Rotten Tomatoes (dal momento che non si è ancora conclusa) il punteggio del pubblico si attesta a un 92%, battendo la media della stagione 1 che ha ricevuto un punteggio del 72%.

Fonte: Comic Book