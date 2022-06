Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Una delle serie TV originali più popolari nella storia di Netflix si è presa il primato della classifica, nonostante sia passato solo qualche giorno dall'uscita del primo volume della quarta stagione.

In una recente intervista, i fratelli Duffer hanno rivelato le ispirazioni horror della nuova stagione:

"L’influenza più grande è arrivata da Nightmare On Elm Street, e probabilmente da I Guerrieri del Sogno, il terzo film della saga. E poi ci sono Hellraiser, stranamente anche The Cell con Jennifer Lopez e Vince Vaughn. E poi c'è anche IT, considerando che la miniserie del 1990 con Tim Curry protagonista ci ha spaventato forse più di ogni altra cosa. E abbiamo discusso molto di tutto ciò".

Hanno infine parlato del ruolo della star Robert Englund come serial killer, nel franchise di Nightmare:

"Per noi è un sogno che si avvera lavorare con lui. La cosa interessante è vederlo in un ruolo diverso da quello che ci ha inquietato come Freddy Krueger".

Nei giorni scorsi sono state rilasciate altre interviste dal cast, nello specifico quelle di Jamie Campbell-Bower, Dacre Montgomery, Noah Schnapp e Millie Bobby Brown.

