Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Molti dei personaggi principali di Stranger Things sono tornati per la quarta stagione dell'acclamato show di Netflix, incluso Hopper (David Harbour) - che si pensava fosse morto nel finale della terza stagione. Un altro personaggio, tuttavia, è morto nello scorso lotto di episodi ma sorprendentemente ha fatto una breve apparizione nella stagione 4.

Billy, interpretato da Dacre Montgomery, è morto alla fine di Stranger Things 3, opponendosi ai mostri del Sottosopra per salvare Max e gli altri dopo aver agito come il burattino del Mind Flayer per tutta la stagione. Nel quarto capitolo, Max si incolpa per non aver salvato il fratello. Quando la mente di Max viene invasa da Vecna, ha una visione di Billy, ancora sanguinante per la sua morte, che la incolpa per quello che non ha fatto.

Di recente, Montgomery ha condiviso una foto del dietro le quinte del suo ritorno:

"Mi sento estremamente fortunato ad aver potuto girare queste scene durante la pandemia nella mia città natale, Perth (in Australia). Che benedizione assoluta lavorare con una troupe locale così incredibile e avere Shawn Levy su Zoom!".

Il produttore e regista della serie Shawn Levy ha parlato della creatura conosciuta come Vecna:

"La stagione 4 richiedeva un cattivo diverso da qualsiasi altro prima. E doveva essere più di una creatura, più di una malvagia nuvola di particolato. Doveva essere un cattivo umanoide con più profondità, più dimensioni e molto più malvagio. Ecco cos'è Vecna".

Il secondo volume della quarta stagione di Stranger Things - i cui episodi avranno la durata di un lungometraggio - sarà rilasciato su Netflix il 1° luglio.

Fonte: Comic Book