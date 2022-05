Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Uno degli spettacoli originali più popolari nella storia di Netflix è finalmente tornato. Stranger Things ha trascorso quasi tre anni fuori dai riflettori, con la pandemia che ha causato molte sfide alla produzione. L'attesa per il nuovo capitolo della serie TV è terminata venerdì, quando una buona parte degli episodi della stagione 4 ha debuttato sulla piattaforma.

Ovviamente, non ci è voluto molto perché gli abbonati iniziassero a divorare i nuovi episodi, cosa che ha notevolmente contribuito a riportare Stranger Things in cima alle classifiche di Netflix.

Nella lista dei 10 programmi TV più visti di Netflix non sorprende che lo spettacolo dei fratelli Duffer sia in pole position - sia in America che in Italia.

Di seguito, l'attuale Top 10.

Top 10 Americana

Stranger Things Avvocato di Difesa The Wrong Side of the Tracks Ozark Boss Baby: Di Nuovo in Famiglia L'Amore nello Spettro USA The Circle My Next Guest Needs No Introduction Cocomelon Che Fine ha fatto Sara?

Top 10 Italiana

Fonte: Comic Book