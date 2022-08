Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo aver svelato il poster della terza stagione della serie TV Stargirl, The CW pubblica la sinossi della premiere.

La sinossi del primo episodio recita:

"STARMAN È TORNATO – Con Starman (Joel McHale) tornato dai morti e i suoi ex nemici supercriminali che promettono di riformarsi, Courtney (Brec Bassinger) spera che ci sarà finalmente la pace a Blue Valley. Ma quando The Gambler (Eric Goins) arriva in città cercando di fare ammenda, la squadra non concorda se ci si può fidare di lui. Anche Luke Wilson, Amy Smart, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman, Trae Romano, Meg Delacy, Neil Hopkins, Joy Osmanski e Alkoya Brunson sono i protagonisti. Andi Armaganian ha diretto l’episodio scritto da Geoff Johns".

Il trailer, con l’annuncio della data di uscita della nuova stagione, è stato rilasciato il mese scorso. La clip ha offerto ai fan un primo sguardo sulle prossime sfide e sui cambiamenti che Blue Valley dovrà affrontare, dopo aver sconfitto Eclipso. Per Courtney Whitmore/Stargirl (Brec Bassinger) questo significa affrontare il ritorno di Sylvester Pemberton/Starman (Joel McHale) e dover convivere con alcuni dei criminali della Injustice Society.

Basato sul personaggio della DC Comics Stargirl creato da Geoff Johns, lo show sarà l’unico prodotto di supereroi DC in onda questo autunno. The Flash e Superman & Lois esordiranno infatti con le nuove stagioni nel 2023, mentre Batwoman e Legends of Tomorrow sono state cancellate all’inizio di quest’anno.

Il primo episodio dell terza stagione di Stargirl, intitolato Frenemies – Capitolo Uno: The Murder, andrà in onda il 31 agosto su The CW.

Fonte: Comic Book