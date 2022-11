Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 21 ore fa

A pochi giorni dall’annuncio della cancellazione di Nancy Drew, che terminerà la sua corsa con la quarta stagione, l’inesorabile falce si abbattuta su un altro show della rete The CW: è stato infatti comunicato che il terzo arco narrativo di Stargirl rappresenterà l’epilogo delle avventure della supereroina interpretata da Brec Bassinger.

I nuovi episodi hanno visto Starman (Joel McHale) tornare dalla morte e occuparsi di addestrare Courtney, con la giovane che invece lo aiutava ad adattarsi alla sua nuova vita nella cittadina di Blue Valley.

Nel momento in cui un terribile omicidio è arrivato a sconvolgere la tranquillità, le indagini hanno portato i protagonisti a mettere in discussione l’impegno mostrato dai loro ex avversari nel percorso di redenzione, conducendoli anche a far luce su un segreto a dir poco scioccante.

“Stargirl ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore per svariate ragioni” - ha così commentato il creatore Geoff Johns – “Con tutti i cambiamenti in corso sulla rete, eravamo consapevoli che questa potesse essere l'ultima stagione, quindi l’abbiamo scritta, tenendolo a mente e consegnando quella che penso sia il miglior arco narrativo di Stargirl, con tanto di finale completo. Il cast e la troupe sono straordinari e vorrei ringraziarli per avermi aiutato a dare vita a questa serie. Brec ha incarnato Courtney con grazia, forza e umorismo, superando le mie più rosee aspettative. Sono grato a WBTV e The CW per averci dato modo di raccontare questa storia e per onorare la mia amata sorella defunta. Ringrazio inoltre la stampa e il pubblico che ci hanno sempre sostenuto”.

“Riuscire a interpretare Stargirl ed essere parte dell'Universo DC è stato un grande onore e sono davvero grata per ogni momento vissuto” – ha rivelato la stessa Bassinger – “Vorrei ringraziare il nostro impavido leader Geoff Johns, insieme a WBTV, The CW, il cast e la troupe di Stargirl e, naturalmente, i fan. Grazie. Questo spettacolo sarà per sempre nel mio cuore”.

Fonte: Deadline