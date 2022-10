Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

I supereroi si sa, anche se molto giovani, non vanno mai in vacanza; e un nuovo pericolo è sempre pronto a far capolino dietro l’angolo, turbando la pace faticosamente ripristinata.

Prosegue in America il terzo arco narrativo di Stargirl - intitolato Frenemies - e, mentre il pubblico è in attesa di poter visionare il settimo episodio, previsto per il 19 ottobre, la rete televisiva The CW ha anticipato alcuni dettagli in merito al nono appuntamento con la serie.

Stando alla sinossi, dopo che la fiducia di Courtney (Brec Bassinger) è stata consolidata da una recente esperienza, la ragazza si propone di fare ammenda con tutti i suoi cari.

Nel frattempo Jakeem (Alkoya Brunson) decide di puntare i piedi quando Mike (Trae Romano) condivide il suo ultimo piano, mentre Beth (Anjelika Washington), a seguito di un'importante scoperta, scatena una battaglia terrificante che nessuno si aspettava.

Sembra quindi che nuovi guai si profilino all’orizzonte per la supereroina e tutta la sua gang e, per vedere di cosa si tratterà, non resta che scoprire la nona puntata, che verrà trasmessa il 2 novembre.

Fonte: Comic Book