Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Ormai manca poco al ritorno di Stargirl su The CW. Dopo aver svelato lo scorso mese, il trailer con la data di uscita della terza stagione, il canale statunitense pubblica il nuovo poster.

L'immagine ritrae la protagonista Courtney Whitmore (Brec Bassinger), come la supereroina della DC Comics, circondata dai nemici ripresi all'interno dei video di sorveglianza.

Nel corso dei nuovi episodi Stargirl dovrà scontrarsi con alcuni villain della Injustice Society, anche se non saranno più come in passato. Saranno presenti Sportsmaster (Neil Hopkins), Tigress (Joy Osmanski), The Gambler (Eric Goins) e Shiv (Meg DeLacy), che sta cercando di entrare a far parte della Justice Society, situazione che Wildcat (Yvette Montreal) non apprezza particolarmente.

Keith David dovrebbe dare la voce al presunto cattivo Mister Bones, mentre si rivedranno Dr. Mid-Nite (Anjelika Washington), Hourman (Cameron Gellman), Mike Dugan (Trae Romano) e Cameron Mahkent (Hunter Sansone).

Nella prossima stagione, inoltre, ci sarà spazio per un omicidio, obbligando i protagonisti a provare a individuare il colpevole.

La terza stagione di Supergirl sarà disponibile dal 31 agosto su The CW.

Fonte: Comic Book