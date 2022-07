Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il full trailer della terza stagione di Stargirl mostra in anteprima diverse novità per i fan della DC. Lanciato inizialmente come un originale DC Universe, Stargirl è diventato uno dei più popolari programmi TV. Lo show segue Courtney Whitmore (Brec Bassinger), che diventa l'eroina titolare dopo aver scoperto la grande eredità della Justice Society of America. Mentre intraprende il suo personale viaggio eroico, la ragazza fa rivivere anche la squadra dell'Età dell'Oro con la prossima generazione di supereroi. Sebbene non sia uno spin-off tradizionale dell'Arrowverse, è comunque adiacente al franchise. Dopo la grande battaglia contro Eclipso nella seconda stagione, nella terza Courtney dovrà fra fronte a nuove pericolose minacce.

Per l'occasione The CW ha rilasciato un full trailer con tutto ciò che ci aspetta con il ritorno dello show. Il video mette in evidenza lo Starman di Joel McHale, che inizia ad addestrare Courtney; questo prevede anche il ritorno dell'intera famiglia Crocks, inclusi Artemis, Tigress e Sportsmaster. In ultimo, ma certamente non meno importante, troveremo anche i poteri del ghiaccio di Cameron Mahkent che finalmente si manifestano in modo più espansivo, rispetto a prima.

Dalla prima stagione di Stargirl, il dramma di The CW si è lentamente sviluppato fino alla potenziale svolta malvagia di Cameron. Mentre i suoi poteri hanno cominciato a emergere sempre più, Stargirl ha giocato con l'idea di una storia d'amore tra Cameron e la protagonista. Il trailer della terza stagione chiarisce il loro avvicinamento, con un bacio in anteprima.

Sebbene la terza stagione abbia molti cattivi di ritorno, incluso The Gambler, non ci sono ancora stati ulteriori annunci in merito. Mentre sta arrivando la nuova stagione, invece, non è chiaro se ci potrebbe essere in cantiere una quarta stagione, dato il grande numero di cancellazioni di quest'anno.

La terza stagione di Stargirl debutterà mercoledì 31 agosto su The CW.

Fonte: Screen Rant