Stargirl 3: le Foto del Primo Episodio della Nuova Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Courtney Whitmore è ormai in procinto di tornare con il terzo arco delle sue avventure, e con alcuni vecchi nemici stabilitisi alla porta accanto, altri di ritorno in città in cerca di redenzione e un omicidio sul quale indagare, la situazione si prospetta a dir poco scoppiettante.

In vista del debutto della premiere della nuova stagione di Stargirl, sono recentemente trapelate online le prime foto dell’episodio, intitolato “Frenemies — Chapter One: The Murder”, che offre ai fan una piccola anteprima di ciò che verrà mostrato.

Gli scatti infatti, oltre a concentrarsi su alcuni dei protagonisti, mettono in risalto anche il ritorno di Sylvester Pemberton, alias Starman (interpretato da Joel McHale), evento che la giovane supereroina si troverà a dover gestire.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Stando alla sinossi ufficiale, con Starman tornato dalla morte e i suoi ex nemici che giurano di volersi ravvedere, Courtney (Brec Bassinger) spera che a Blue Valley possa finalmente regnare la pace.

Quando però The Gambler (Eric Goins) giungerà in città cercando di fare ammenda, il team si troverà in disaccordo sul potersi o meno fidare di lui.

La premiere è attesa in America per il 31 agosto.

Fonte: Comic Book