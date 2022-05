Star Wars: Visions 2 ci sarà! Rinnovata la Serie TV di Disney+

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Nelle ore conclusive di questa ricca Star Wars Celebration, avvenuta in California, oltre a svelare il trailer della seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch è stata ufficializzata la seconda stagione di Star Wars: Visions, che sarà rilasciata nella primavera del 2023 su Disney+.

Il progetto raccoglie un’antologia di corti in stile anime ambientati nell’universo ideato da Lucasfilm e realizzati dai più famosi studi di animazione giapponese.

La prima stagione, composta da 9 episodi e uscita nel 2021, è stata apprezzata da critica e pubblico per via di uno stile unico e di storie originali.

L’episodio The Duel, creato da Kamikaze Douga, ha vinto il premio Outstanding Achievement in Sound Editing – Animation Series or Short ai Golden Reel Awards. Agli autori è stata data completa libertà di esplorare l’universo di Star Wars senza necessariamente rientrare nella linea temporale stabilita dalle altre opere.

Tra gli studi che hanno lavorato al primo ciclo di episodi troviamo Studio Trigger (Kill la Kill), Science Saru (Devilman Crybaby), Kamikaze Douga (autori delle sigle d'apertura di JoJo's Bizarre Adventure), Studio Colorado (A Whisker Away), Kinema Citrus (Made In Abyss), Geno Studio (Golden Kamuy) e Production IG (Haikyu!!).

Non si conosce nulla delle storie che verranno narrate durante la seconda stagione, ma in compenso è stato rivelato che gli episodi non saranno solo in stile anime. Infatti verranno realizzati anche da studi di animazione situati negli Stati Uniti, Regno Unito, Sud Africa, Cile, Spagna, Francia e India.

Tra gli ultimi annunci più eclatanti durante la Star Wars Celebration ci sono il progetto protagonista Jude Law, Star Wars: Skeleton Crew, e il nuovo show d’animazione Star Wars: Tales of the Jedi, composto da cortometraggi che narreranno storie su numerosi volti noti della Galassia lontana lontana.

Fonte: Comic Book