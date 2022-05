Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 23 minuti fa

L'account Twitter ufficiale di Star Wars ha rivelato il logo per Star Wars: Tales of the Jedi, che è stato condiviso dopo essere stato mostrato alla Star Wars Celebration. La serie ha fissato il periodo di uscita per autunno 2022, ma nessuna data esatta è stata ancora confermata.

Tales of the Jedi is an anthology of Original animated shorts, each story featuring Jedi from the prequel era, streaming Fall 2022 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/yHAyCAxuBM — Star Wars (@starwars) May 28, 2022

Alla Star Wars Celebration sono stati rivelati maggiori dettagli sullo show: sarà una serie antologica che vedrà episodi incentrati su più Jedi, incluso Qui-Gon Jinn, con Liam Neeson che riprenderà il suo ruolo. Il figlio di Neeson, Michael Richardson, darà la voce a una versione più giovane del Qui-Gon Jinn in un episodio in cui era apprendista del conte Dooku. A differenza dei precedenti progetti animati come Star Wars: Clone Wars o Star Wars: Rebels, questa sarà una raccolta di cortometraggi composta da sei episodi. La serie animata sarà scritta e prodotta da Dave Filoni, ormai collaboratore di lunga data con il franchise.

Tales of the Jedi sarà la quarta serie TV del franchise a uscire quest'anno: The Book of Boba Fett, eccetto il primo episodio, è andato in onda tutto nel 2022, Obi-Wan Kenobi è stato presentato in anteprima il 27 maggio e durerà fino a giugno, Andor ha fissato una prima di due episodi per il 31 agosto 2022 - con un ordine totale di 12 episodi - e infine quest'ultima serie animata debutterà in autunno.

Non è ancora chiaro in che modo verranno rilasciati gli episodi, se tutti in una volta o a cadenza settimanale. In attesa di ulteriori aggiornamenti, continuate a seguirci!

Fonte: Screen Rant