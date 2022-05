Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo essere apparsa nella seconda stagione di The Mandalorian e ad aver beneficiato di un fugace intervento nella prima di The Book of Boba Fett, il personaggio di Ahsoka Tano, nella versione live-action interpretata da Rosario Dawson (Luke Cage), sta per ricevere la sua serie TV da assoluta protagonista.

Mentre la produzione è ufficialmente iniziata, con una finestra d’uscita fissata potenzialmente prevista per l’estate 2023, l’attrice ha rilasciato recentemente un’intervista in cui ha manifestato il proprio interesse a ricoprire il ruolo il più a lungo possibile.

“Finché mi vogliono e sarà fattibile, io ci sono” ha così dichiarato l’interprete della padawan di Anakin Skywalker, che ha in seguito continuato affermando che:” Ho la possibilità di far parte di un universo, di una squadra e di un mondo in cui, con l'avanzare dell'età, potrei ancora essere in grado di partecipare. È grandioso. Capite cosa intendo? Avere questa possibilità nel mio settore, non è cosa da poco. Mi fa sentire davvero grata. Onestamente, essendo un’attrice sulla quarantina, pensavo che a quest'ora sarei stata mandata al pascolo. Non ho intenzione di dire che lo do per scontato, del tipo’ Oh, sto a posto per il resto della mia vita’ Ma percepisco davvero un senso di pace”.

Nell’attesa di vedere lo show, vi ricordiamo che, dopo la sua apparizione nell’imminente Obi-Wan Kenobi, è prevista la presenza di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader anche in Ahsoka.

Fonte: Comic Book